Rissa, spaccio, furti Il questore chiude il pub di San Lorenzo

Droga, furti e una rissa. Scatta la chiusura per 7 giorni per l’Atlantic, il pub di piazza del Mercato Centrale balzato alle cronache negli ultimi mesi per il ripetersi di interventi delle forze dell’ordine. Episodi che metterebbero a repentaglio la pubblica sicurezza e che hanno spinto il questore Maurizio Auriemma a sospendere la licenza ai sensi dell’art. 100 del Tulps.

Almeno tre gli episodi avvenuti di recente all’Atlantic, che hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia. Il 3 ottobre - ha ricostruito la polizia amministrativa - è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un marocchino che, secondo quanto emerso, poco prima era stato protagonista anche di una lite.

Il 27 dicembre, le forze di polizia sono intervenute a seguito di un borseggio che si sarebbe consumato ai danni di un cliente, oltre che per l’utilizzo di indebiti sistemi di pagamento elettronici.

Il 16 gennaio infine, sono stati fermati tre cittadini stranieri nei pressi del locale i quali avrebbero partecipato ad una rissa.

L’esercizio pubblico risulterebbe essere inoltre, luogo di ritrovo abituale anche di persone già note agli inquirenti.

Proprio sulla base dell’articolo 100 del Tulps, il questore può infatti sospendere la licenza ad un pubblico esercizio dove siano avvenuti disordini o che sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica, il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Nel caso in cui gli episodi che hanno portato a tale sospensione si ripetano nel tempo, la licenza può essere revocata.

ste.bro.