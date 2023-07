Notte di sangue a Firenze, rissa in piazza della stazione: due accoltellati in ospedale

Firenze, 15 luglio 2023 – Notte di sangue a Firenze per l’ennesimo episodio di violenza in piazza della stazione. Intorno alle 23 di venerdì 14 luglio è scoppiata una rissa in strada. Un gruppo di cinque persone, per motivi ancora ignoti, ha iniziato il violento parapiglia anche a colpi di coltello. Altre persone poi si sono aggiunte alla rissa.

Tutto è accaduto davanti alla caserma dei carabinieri in piazza Santa Maria Novella. Sei persone sono state identificate e denunciate per rissa. Due uomini, uno di 33 anni e un altro di 26, sono finiti in ospedale per le ferite causate dai colpi di coltello.

La polizia indaga su quanto accaduto e sta procedendo al vaglio delle telecamere di sicurezza della zone per ricostruire la vicenda.