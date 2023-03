Rissa in S. Lorenzo Pattugliamenti per più sicurezza

Riccardo

Tarantoli *

Il problema della microcriminalità diffusa nel centro storico riguarda tutti noi, residenti, operatori del commercio e turisti. Quanto riportato nelle ultime ore in merito ai fatti di San Lorenzo, come denunciato dal presidente di Fipe-Confcommercio Toscana Aldo Cursano, è un tema non rinviabile soprattutto adesso che siamo alle porte della stagione più importante per Firenze. Servono azioni mirate, maggiori pattugliamenti se è vero, come sosteniamo da tempo, che un lampeggiante è già un primo deterrente. E, non ci stancheremo mai di dirlo, più luci di locali accese nella notte allontanano rischi e pericoli. È un tema di pertinenza delle istituzioni, delle forze dell’ordine. Ma anche di un senso civico vivo. Per questo mi permetto di ricordare la positiva esperienza maturata la scorsa estate, attraverso il Piano Firenze sicura , insieme al Comune, Prefettura, Questura, camera di commercio, Locali e Residenti uniti, ciascuno col proprio ruolo e la propria responsabilità, senza sostituirsi agli altri. In quel periodo venne raggiunto un accordo che prevedeva il coinvolgimento di addetti al controllo delle zone, regolarmente inquadrati e con le licenze prefettizie, che venne finanziato in parte dal Comune e in parte dalla Camera di Commercio. Grazie a quell’attività Santa Croce, il Duomo, San Lorenzo, Repubblica, Sant’Ambrogio e Santo Spirito poterono fruire di un supporto in più per cercare di garantire lo svolgimento delle attività regolari e il quieto vivere di chi, semplicemente, rincasava di sera. Non so se questo sarà possibile anche nelle prossime settimane, ma è un dovere manifestare sin da subito questa disponibilità. I locali della notte sono per la legalità, per i diritti di tutti. A iniziare dal diritto al divertimento, il più sicuro possibile. Nessuno ha la bacchetta magica, sia chiaro. Ma sarebbe già un segnale di unità e voglia di costruire. Per la nostra Firenze e i suoi frequentatori.

* Presidente Silbconfcommercio Firenze