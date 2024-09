Violenta rissa a Firenze, il video choc. Ragazza picchiata e presa a schiaffi in strada

Firenze, 8 settembre 2024 – Una lite che degenera in rissa. Una ragazza presa a schiaffi e gettata a terra in strada. Succede a Firenze, nella zona di via Ponte alle Mosse-Leopolda. Ignoti i motivi, ma le immagini riprese da alcuni passanti non lasciano spazio alle interpretazioni.

La parte finale della rissa. Sullo sfondo, Porta a Prato

Il gruppetto di ragazzi inizia a discutere animatamente, poi si passa agli spintoni e infine alle botte. Ad avere la peggio è una ragazza sulla ventina, colpita ripetutamente con pugni e schiaffi da un uomo più alto di lei. A un certo punto la donna cade a terra e viene picchiata di nuovo, poi si rialza e cerca di fuggire in mezzo alla strada.

Sono immagini di degrado che testimoniano ancora una volta il clima di insicurezza che si respira in diverse zone della città. In molti non si vergognano a dire di aver paura ad usare la macchina perché parcheggiare di notte nel quartiere “è pericoloso”.