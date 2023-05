Firenze, rissa furiosa all’ora dell’aperitivo, paura fra i tavoli

Firenze, 26 maggio 2023 - Due contro dieci. È l'ennesima rissa tra baby gang. Tutto è successo nel pomeriggio di giovedì 25 maggio nel giardino della Fortezza da Basso a Firenze, davanti agli occhi stupiti di molte persone che stavano facendo un aperitivo in un noto chiostro davanti alla fontana.

Le immagini della violenza sono state riprese in un video diffuso sui social dal gruppo Welcome To Florence. E subito sono iniziate a rimbalzare in rete.

In base alle ricostruzioni dei presenti, sembra che tutto sia iniziato da un diverbio all'interno di un gruppo di circa dieci ragazzini.

Due giovani, di origini nordafricane, esterni al gruppo, sarebbero intervenuti per cercare di sedare gli animi all'interno del gruppo stesso. A quel punto i dieci ragazzi si sarebbero scagliati contro i due. E da qui è partita la rissa.

È volato di tutto: bottiglie di vetro, sedie e tanti altri oggetti che avrebbero potuto ferire gravemente, se non peggio, qualcuno. Alla fine sembra che nessuno sia rimasto gravemente ferito. Dopo la rissa, i presenti hanno chiamato la polizia e la guardia di finanza. Ma a quel punto i ragazzini erano già fuggiti.