Rissa in strada con mazze e un accoltellamento: paura nella notte

Firenze, 31 maggio 2022 - Un'escalation di violenza ha attraversato la scorsa notte a Firenze con due episodi che potrebbero essere collegati tra di loro ma saranno le indagini a chiarire eventuali dinamiche. Una rissa con mazze a Firenze, sui viali vicino alla Fortezza da Basso, e una lite tra condomini con un uomo accoltellato al torace, hanno impegnato la notte scorsa la polizia. Tra i due fatti potrebbero esserci dei collegamenti ma l'accoltellamento è avvenuto in un palazzo a centinaia di metri di distanza dal punto della rissa, una fermata della tramvia dove secondo la polizia hanno partecipato almeno otto persone. Uno, 40enne marocchino è stato fermato subito sul posto con contusioni - non era riuscito a scappare come gli altri -, due sono stati raggiunti in via Vannucci, distante alcune centinaia di metri. Qui gli agenti hanno trovato in strada un italiano di 36 anni che tamponava con la mano una ferita da taglio al petto: secondo le ricostruzioni avrebbe partecipato alla rissa e quando ha raggiunto il condominio dove abita, non trovando più le chiavi in tasca, avrebbe suonato i campanelli degli altri inquilini a ripetizione. Alla fine gli ha aperto il portone il vicino. Il 36enne però si è scagliato contro la porta di questo che si è barricato con la famiglia poi ha ha impugnato un coltello e quando si è deciso ad affrontarlo c'è stata una colluttazione in cui è partito un fendente al torace. Le versioni sono contrastanti e la polizia sta svolgendo accertamenti: il condomino, italiano di origine albanese incensurato, avrebbe detto di aver preso il coltello conoscendo la turbolenza del 36enne e temendo per sé e la sua famiglia. L'accoltellato invece ha detto di essere stato colpito appositamente dall'altro. Rischiano la denuncia per rissa il 40enne marocchino, il 36enne fiorentino e ...