Rissa alla casa per minori "Banconote strappate e sangue in strada" Tutti trasferiti i ragazzi

di Lisa Ciardi

I ragazzi sono stati trasferiti e l’appartamento è vuoto. Ma i segni della rissa ci sono ancora tutti: gli schizzi di sangue sui marciapiedi, le impronte delle mani sulle pareti delle case, i vetri rotti di una porta. E resta, ovviamente, l’esasperazione dei residenti che da mesi chiedevano di fare qualcosa. Alcuni hanno assistito dalle finestre anche alla lite di lunedì notte, che ha coinvolto due gruppi di ragazzi: gli otto ospiti di una struttura per minori stranieri non accompagnati da un lato e una trentina di giovani della zona dall’altro. Il tutto a due passi da Torregalli, ma per pochi metri all’interno dei confini di Scandicci.

Qui, in un appartamento di circa 160 metri quadrati di proprietà dei Salesiani (ottenuto grazie a un lascito) e affidato alla cooperativa Il Girasole, il Comune di Firenze aveva sistemato da maggio otto minori stranieri non accompagnati fra i 16 e i 17 anni.

Un piccolo nucleo assistito h24 da operatori, che ha manifestato subito delle criticità. "Da maggio abbiamo chiamato le forze dell’ordine una quindicina di volte - dichiara Elzbieta Rosalia Markowska – perché la notte era impossibile dormire. Abbiamo scritto al sacerdote, ai Comuni, alla cooperativa, ma senza ottenere risultati se non la pulizia del giardino sul retro. L’altra notte poi ci siamo affacciati e c’era il caos". Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite. Secondo i residenti, un ragazzo del centro, in stato di agitazione, avrebbe avuto un alterco prima con un coetaneo scandiccese in strada e poi con un altro ospite. La prima vittima avrebbe quindi chiesto l’aiuto ad amici, tornando indietro con loro.

Si sarebbe arrivati così alla rissa in strada, che si è conclusa con due carabinieri e due ospiti del centro feriti. "Per mesi abbiamo avvisato le istituzioni – dichiara Marco Guidi mostrando mail e messaggi – sempre con educazione e in modo formale. Non siamo mai stati presi sul serio. Ho passato settimane senza dormire, avendo la parete confinante con il centro. Spero che ora le nostre voci vengano ascoltate e che non tornino". "Fino a maggio era una zona tranquillissima – continua Marco Franco Audino – poi siamo finiti in un incubo, fatto di liti, urla e musica a tutto volume".

D’altronde come confermato dalle istituzioni (che avevano già organizzato una riunione sul caso), alcuni ragazzi sarebbero stati particolarmente difficili e avrebbero avuto piuttosto bisogno di un’assistenza sanitaria. "Qualche settimana fa alcuni si misero a strappare banconote dalla finestra – spiega una cittadina mostrando i pezzi –. Andai a raccoglierle ma iniziarono a minacciarmi e mi allontanai". "Mi stupisce che tutti conoscessero la situazione – dice il consigliere Enrico Meriggi (gruppo misto), che ieri ha fatto un sopralluogo – e che nessuno si sia mosso. È una fortuna che non ci siano stati morti. Credo che le leggi siano da rivedere e che a 17 anni si debba rispondere delle proprie azioni".

"Solidarietà alle forze dell’ordine ferite nella rissa" è stata espressa dal consigliere Alessandro Salvadori (Lega). "Chiediamo al sindaco di Scandicci e al presidente del Q4 la massima attenzione – hanno commentato il consigliere Leonardo Batistini e il capogruppo al Q4, Davide Bisconti (entrambi Lega) - per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini".