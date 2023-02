Rissa a fine partita, quattro daspo Dirigente ’espulso’ per due anni

Quattro persone – un dirigente e tre tifosi – raggiunti da altrettanti Daspo emessi dal questore Maurizio Auriemma per "comportamento violento e antisportivo" in seguito alla rissa ’per futili motivi’ verificatasi sulle tribune del campo comunale Molino del Ponte di Montespertoli al termine della partita del 6 novembre tra A.S.D.Montespertoli e A.C. Fucecchio, Eccellenza Toscana, girone A. Conclusa per la cronaca 1-2, gol ospiti di Zefi (22’pt) e Demi (30’ st) intervallati dal momentaneo pareggio della squadra locale siglato da Marchi (26’st).

Una rissa da fuoco amico in base a quanto hanno ricostruito i fatti i carabinieri della stazione e della Compagnia di Scandicci del comandante Gianfranco Cannarile; la formazione di casa aveva perso e alcuni tifosi del Montespertoli avevano preso a manifestare il loro dissenso criticando in maniera anche aspra i dirigenti della società di casa.

Uno dei quali, Emanuele Viviano, 50 anni, direttore sportivo del Montespertoli, in prima fila nella campagna acquisti gialloverde risulta coinvolto al punto tale d’aver ricevuto il provvedimento amministrativo più severo: 2 anni.

Gli altri tre colpiti, per un anno ciascuno, dal divieto di accedere alle manifestazioni sportive – varato per contenere, impedire aggressioni violente e provocazioni gravi nei luoghi degli avvenimenti sportivi – sono il fratello di Emanuele, Marco, residente a Campi Bisenzio, di due anni più giovane, non tesserato e (sempre secondo la prima versione dei fatti) due tifosi di casa contestatori dell’operato della società gialloverde: Fabio Maionchi, 46 anni, di Castelnuovo Berardenga, ma residente a Vinci e Alessandro Gallorini, 54, di Montespertoli.

I due fratelli Viviano sono fratelli di Emiliano Viviano, già portiere (tra le altre) di Fiorentina, Bologna, Inter e Sampdoria. Gallorini è pare l’unico dei 4 identificati che avrebbe chiesto di farsi visitare e refertare in una struttura sanitaria.

Il 6 novembre dalle parole di uno ’scambio di opinioni’ si passò purtroppo alle mani addosso: volarono schiaffi e calci.

"Si venne a creare una situazione estremamente spiacevole" ha commentato il comandante dell’Arma della Compagnia di Scandicci, Cannarile alla notizia dell’avvenuta notifica dei daspo elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura e portati alla firma del Questore.

I quattro furono separati dai carabinieri che dovettero impegnarsi non poco per riportare l’ordine e – non senza ulteriore dose di fatica – identificare almeno alcuni dei presunti coinvolti nella zuffa "tutti riconducibili a società e tifoserie del Montespertoli" ha scritto l’Arma.

Peraltro il ds Emanuele Viviano, tesserato, si sarebbe reso protagonista, rissa a parte, di ’code’ antipatiche quali la resistenza e il rifiuto di fornire le proprie generalità ai militari in servizio all’impianto.

La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di rissa. In corso ulteriori indagini per ricostruire dinamica e responsabilità.

Il daspo notificato ieri arriva a distanza di pochi giorni da analoghi provvedimenti adottati dalla Polizia contro comportamenti ritenuti antisportivi

giovanni spano