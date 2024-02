"Risposte dalla prefettura". Diciannove comitati in sit in per la sicurezza il 6 febbraio

Una delegazione di 19 comitato cittadini annunciano un presidio il prossimo 6 febbraio dalle 11.30 sotto la prefettura di Firenze. La mossa arriva dopo l’incontro dei comitati che si è svolto il 25 gennaio. I comitati sono Cittadini Attivi San Jacopino, Zona ex Comunale, comitato piazza Leopoldo, Vitabilità, Palomar, Centro Commerciale Naturale via Guelfa, Comitato I sopravvissuti del San Lorenzo, Associazione Insieme per San Lorenzo, Comitato Parterre, Ana Associazione nazionale ambulanti, Associazione Leopolda viva, Ristoratori Toscana TNI, Centro Commerciale Naturale Borgo La Croce e via Pietrapiana, Comitato fiorentino, OMCOM, Associazione Borgognissanti, Association Parents Eleve, Comitato Borgo Albizi-piazza San Piero, Comitato Borgo Pinti e Oriuolo. Il sit in arriva "a fronte della richiesta di risposta da parte della Prefettura - dicono - in materia di sicurezza avanzata in quella sede; a fronte della indicazione da parte della Prefettura del termine di 10 giorni per dare una risposta alle richieste dei comitati".