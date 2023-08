Rispettiamo i 30 all'ora, un deterrente per Firenze

Emanuele Baldi

Alt! Sappiamo già cosa stanno per dire i detrattori del nuovo limite. “Ma ci avete provato a non superare i 30 all’ora?“. La risposta è sì. Non è semplice. Ma non per questo l’idea è sbagliata, anzi. Sappiamo bene che, a oggi, viene rispettato sì e no da un automobolista su dieci

e difficilmente le cose cambieranno a breve. Ribaltiamo la prospettiva però: non ci sono nelle zone 30 implacabili autovelox pronti a crocifiggere il malcapitato che avrà l’ardire di viaggiare a 40 all’ora. Perché alla base del nuovo divieto non c’è la volontà di punire i fiorentini bensì di avvertirli una volta in più che in certe strade occorrono mille occhi. Perché nei rioni, a ogni angolo, ci sono bambini che escono da scuola e anziani che vanno a fare la spesa e la prudenza non dovrebbe essere mai troppa. Ben venga dunque uno scrupolo in più. Non è una stangata, è un deterrente.