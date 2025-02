"Rispettata la direttiva regionale"

La 94enne di Signa rimasta al pronto soccorso per 30 ore prima del ricovero, con un femore rotto e un decadimento cognitivo importante, "è stata operata entro 48 ore dall’arrivo al San Giovanni di Dio, rispettando la direttiva regionale". L’Asl replica alle critiche del figlio della signora, il dottor Flaviano, che ha raccontato la lunga attesa a Torregalli. "Arrivata in pronto soccorso alle 10,20 di martedì, il giorno dopo alle 17,17 era in reparto chirurgico, pronta per l’intervento avendo già fatto preospedalizzazione e visita anestesiologica. È stata operata la mattina del 13 febbraio, entro le 48 ore previste dal protocollo regionale". Dispiace, dice la Asl, "che le ore trascorse in pronto soccorso non siano percepite dai familiari come una presa in carico clinico assistenziale".