Rispettare le Regole del Codice della Strada, Un Invito Garbato

Claudio Capanni

Alzi la mano chi non ha mai schiumato mille sentimenti (quasi tutti orribili) nel rispettare i 30 all’ora. Rabbia perché la strada è desolata come quella di Tombstone, ma l’auto dietro la nostra è così incollata al paraurti che ci abbronza con gli abbaglianti. Ansia perché all’orizzonte il verde splendente del semaforo sta per tramontare in arancione e a 30 all’ora facciamo in tempo a vederlo morire in un bel rosso. Paura perché il pedone che abbiamo intravisto con la coda dell’occhio si chiede se, dato che andiamo a 30 all’ora, possa attraversare o aspettare. E nel dubbio attraversa fuori dalle strisce, tanto andiamo a 30 all’ora. Allora bene il garbato invito disegnato sull’asfalto a non correre. Ma non basterebbe rispettare le care vecchie regole? Fermarsi alle strisce, garantire un metro e mezzo di distanza durante il sorpasso (lento) di una bici, non superare i 50 anche con strada libera? La risposta è tatuata nell’animo umano: è più facile inventarsi una regola nuova, che rispettarne una vecchia.