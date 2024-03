Risparmio e rispetto dell’ambiente. Ecco la prima comunità energetica

di Sandra Nistri

"Energetica", la prima comunità energetica rinnovabile (Cer), è ufficialmente nata e, dopo la firma dell’atto costitutivo, ieri è stata presentata alla Casa del popolo di Querceto. Tanta la curiosità emersa per un’associazione che ha una particolarità, quella di vedere il Comune di Sesto fra i soci fondatori insieme ad Arci Firenze e al Gruppo Italiano Amici della Natura il Binario sezione di Sesto. Tante anche le richieste di chiarimenti tecnici sulla Cer, in pratica un’associazione di cittadini e imprese che producono energia rinnovabile con i propri impianti solari o di altro tipo installati nelle rispettive abitazioni e sedi, e che condividono virtualmente la parte non autoconsumata con il resto degli aderenti. Questa condivisione riceve l’incentivo da parte del Gestore dei servizi Energetici. Alla neonata Energetica potranno aderire sia privati cittadini che imprese, in diverse vesti, fra l’altro: come ‘prosumer’, coloro cioè che hanno un impianto di produzione di energia rinnovabile, ne consumano una parte e condividono la restante e come "consumer", chi, cioè, fa parte della Comunità energetica rinnovabile solo in qualità di consumatore non producendo energia. Il connubio su cui si fonda la comunità porta a indubbi benefici dal punto di vista ambientale vista la condivisione di fonti di energia ‘pulita’ (e questo è l’obiettivo principale dell’operazione) ma per i cittadini i vantaggi sono anche altri.

Non ci saranno infatti, come molti presumono, ‘sconti’ dichiarati in bolletta: ogni membro però continuerà a pagare i propri consumi al proprio fornitore di energia elettrica e riceverà periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dell’energia con la Cer. Questo compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione della bolletta.

Chi entra come prosumer, in particolare, ha due benefici: chi autoproduce e autoconsuma non deve infatti prelevare energia dalla rete e quindi ha il massimo risparmio ma quanto non viene consumato o condiviso può essere immesso in rete e quindi remunerato. Partner tecnico dell’operazione per la Comunità energetica sestese è Estra e sul sito di Estra si trovano tutte le informazioni relative alla Cer e anche il form che permette di aderire. Presente ieri anche la Regione Toscana, con l’assessore all’Ambiente Monia Monni alla presentazione sestese.