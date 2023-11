"Risorse da destinare alla sicurezza stradale e alle scuole"

Il Consiglio comunale ha approvato, ieri, l’ultima variazione di Bilancio dal peso di 30 milioni. La delibera, portata in aula dall’assessore al bilancio Giovanni Bettarini, recepisce per l’anno 2023 maggiori entrate derivanti da finanziamenti pubblici e per la presenza di turisti. Il documento contiene fra le altre cose maggiori entrate rispetto alla previsione dall’imposta di soggiorno per 2 milioni e mezzo di euro, 800mila euro in più dai bus turistici, e 11 milioni in più dalle sanzioni stradali al netto del fondo crediti dubbia esigibilità. La gran parte delle multe viene notificato a cittadini non residenti né a Firenze né nell’area metropolitana con oltre 6 sanzioni su 10 elevate a turisti. Oltre 6 milioni e mezzo di euro saranno impiegati in sicurezza stradale fra cui manutenzione di strade, potenziamento dell’illuminazione, spesa per il trasporto su gomma e rotaia ed incentivi per l’acquisto degli abbonamenti oltreché per l’educazione stradale. L’amministrazione mantiene alta l’attenzione anche sugli interventi destinati al welfare prevedendo oltre 4 milioni per progetti di inclusione sociale. "Abbiamo destinato i maggiori introiti per gli interventi sulla sicurezza stradale e sugli investimenti, in particolare oltre 5 milioni di euro per efficientamento energetico negli edifici scolastici", ha detto Bettarini.