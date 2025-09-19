Rischio chiusura per la piscina. Pignotti incontra la nuova proprietà

La Blue Clinic ha cambiato proprietà: questa estate è stata firmata la fusione con Centro di Medicina Firenze, che porterà avanti un’esperienza ormai ventennale sul territorio del centro medico specializzato in riabilitazione fisico-motoria, medicina dello sport e medical fitness, in convenzione con servizio sanitario nazionale. Presidente della nuova realtà resta Niccolò Sborgi, già titolare di Blue Clinic; con lui una nuova squadra amministrativa, della quale farà parte Vincenzo Papes, ad di Centro di medicina. Ma con la nuova proprietà, gli utenti temono la chiusura della piscina, l’unica del territorio e fondamentale per la riabilitazione di tanti cittadini. "La nuova direzione sta modificando gli ambienti esistenti con nuove strutture orientate alla diagnostica – dicono in una lettera aperta –. Temiamo che da dicembre la piscina sia chiusa, per noi è fondamentale per la salute e una migliore qualità di vita". Hanno chiesto al sindaco Francesco Pignotti un incontro per parlare della situazione futura della Blue Clinic: si incontreranno il 23 settembre. "Incontrerò i nuovi proprietari e, pur consapevoli che si tratta di privati, rimarcherò l’importanza e la valenza sociale della piscina, punto di riferimento per la riabilitazione e il benessere non solo a livello comunale, ma per l’intera area fiorentina sud est" promette il primo cittadino, nonché presidente della Società della salute fiorentina sud est. Dalla Asl Toscana Centro confermano di non aver ricevuto "alcuna comunicazione di variazione strutturale del centro di riabilitazione al dipartimento aziendale di Medicina Fisica e Riabilitativa che si occupa di garantire il monitoraggio dei percorsi riabilitativi. La piscina dove vengono effettuati trattamenti di rieducazione funzionale in acqua prescritti nell’ambito di progetti riabilitativi, ci risulta essere tuttora in uso ed erogare prestazioni". Dalla nuova società ci spiegano che sono in ascolto di tutte le esigenze del territorio e la prossima settimana spiegheranno nel dettaglio i progetti sul nuovo corso della Blue Clinic che, anticipano, sta investendo sulla crescita in tecnologia, con nuove apparecchiature dotate di intelligenza artificiale e l’efficientamento dei processi interni.