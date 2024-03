Rischio caos al Campo di Marte per la Roma e il concerto di Zero

Per chi vive al Campo di Marte si prefigura un’altra - l’ennesima - domenica da bollino rosso. Questa sera infatti andranno in scena quasi in contemporanea la partita di serie A tra Fiorentina e Roma (fischio d’inizio ore 20.45) e il concerto di Renato Zero al Mandela Forum (ultima di sei serate da tutto esaurito con inizio alle 21). I due eventi, distanti una manciata di metri l’uno dall’altro, richiameranno nella zona migliaia di persone. Al ‘Franchi’ sono attesi circa 30.000 spettatori (2.300 saranno tifosi giallorossi in arrivo da Roma), mentre il concerto ospiterà più o meno le consuete 7.500 persone.

In relazione alla partita di calcio polizia municipale e questura hanno istituito una serie di provvedimenti per la circolazione. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione del viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Per consentire l’allestimento delle barriere di prefiltraggio le attività commerciali sul suolo pubblico presenti dovranno chiudere alle 13.

I provvedimenti di circolazione previsti per la partita comporteranno poi la revoca del parcheggio straordinario - chi si è recato al concerto nelle precedenti serate ne ha potuto usufruire - in piazzale Campioni del ’56 (davanti al vecchio centro sportivo della Fiorentina intitolato a Davide Astori) e l’accesso agli altri posteggi previsti in caso dei concerti. Dagli organizzatori è stato però predisposto un piano speciale di collegamenti da e per Campo di Marte.

Si potrà accedere al Mandela Forum sia dall’ingresso principale di piazza Berlinguer, sia dall’ingresso di viale Malta 8. Una squadra di steward assisterà il pubblico agli ingressi della struttura. In ogni caso gran parte della zona sarà pedonalizzata a causa della partita.

Gli organizzatori del concerto sconsigliano vivamente di addentrarsi nell’area di Campo di Marte con mezzi privati. Per chi si muoverà in auto, in particolare da fuori Firenze, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano in via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud, e utilizzare il treno per raggiungere il Mandela Forum. Dal pomeriggio i treni regionali in transito da sud alla Stazione di Rovezzano fermeranno alla stazione Campo di Marte, distante poche centinaia di metri dal Mandela Forum.

Al termine dello spettacolo di Renato Zero (indicativamente verso mezzanotte, dunque un’ora e mezzo dopo la fine della partita) sarà disponibile un bus-navetta Linea gratuito per chi è in possesso del biglietto del concerto. I diversamente abili avranno un’area appositamente ricavata all’ingresso principale di piazza Berlinguer.