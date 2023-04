Riscaldamenti ancora accesi fino al 14 aprile

IMPRUNETA

Viste le condizioni atmosferiche e le previsioni per i prossimi giorni che prevedono temperature al di sotto della media stagionale, l’amministrazione comunale di Impruneta ha deciso di prorogare il periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione a gas. Nel rispetto delle norme previste per la zona E di cui fa parte anche Impruneta, fino a venerdì 14 aprile compreso, i cittadini sono autorizzati a tenere i termosifoni accesi nel corso della giornata per un periodo non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, ossia di 6,5 ore.

Oggi laboratorio

per stimolare

la fantasia

IMPRUNETA

Oggi dalle 10,30 tutti i bambini tra i 6 e gli 8 anni sono invitati a diventare dei cavalieri coraggiosi. Il laboratorio di gioco è basato sul libro di Delphine Chedru, "Il cavaliere coraggioso" e permette di volare con la fantasia attraverso le pagine di una favola. L’incontro si svolge nella sede della biblioteca comunale in piazza Buondelmonti a Impruneta.