Riscaldamenti accesi Proroga al 15 aprile

Consentita, fino al 15 aprile compreso, l’accensione degli impianti termici per massimo 6 ore al giorno tra le 5 e le 23. Lo dispone l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Anna Ravoni, a seguito delle attuali condizioni climatiche. Tutti sono comunque invitati a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare i 17° C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili, e di 19° C per tutti gli altri, e a "perseguire con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l’ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche".