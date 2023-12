Risarcimenti per le stragi naziste. Pool di avvocati in aiuto ai parenti

Un risarcimento per i parenti delle vittime degli eccidi nazisti: è quello disposto con il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 che prevede uno speciale fondo del Pnrr accessibile a coloro che sono titolari di un credito contro la Germania accertato con una sentenza passata in giudicato, ma anche a coloro che hanno procedimenti ancora in itinere. In questo contesto i primi a partire sono i Comuni dell’Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno, che si mobilitano per i familiari delle vittime degli eccidi nazisti che hanno avuto come tristi scenari anche diverse località della Valdisieve. Ieri mattina, nella sala del Consiglio comunale, un pool di esperti si è messo a disposizione dei familiari delle vittime per orientarli a presentare la propria istanza. L’incontro ha visto la partecipazione del senatore Dario Parrini e degli avvocati Iacopo Casetti, Rossella Giommi e Vittoria Hayun.

In seguito alle recenti sentenze del Tribunale di Firenze e vista la vittoria ottenuta da alcuni eredi, le amministrazioni hanno deciso di organizzare questo incontro per illustrare l’opportunità prevista dal decreto direttamente ai familiari delle vittime, colpiti negli affetti più cari nel corso dell’estate di sangue del 1944, quando le truppe tedesche incalzate da Alleati e partigiani retrocedevano verso il fronte dell’Arno fino al definitivo arretramento sulla linea Gotica ai primi di settembre. Nel territorio dell’unione Valdarno e Valdisieve le stragi naziste che entrano in questa casistica sono varie, tra le più note vanno ricordate le stragi di Pievecchia (Pontassieve), gli eccidi nazifascisti di Lagacciolo, Podernovo e Consuma (Pelago), Berceto (Rufina), Castagno d’Andrea (San Godenzo), insieme ad altri episodi ricadenti sui comuni citati e su quello di Reggello.

"Come amministratori – spiega Nicola Povoleri, Presidente dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve – abbiamo ritenuto doveroso farci promotori di questa iniziativa che, oltre a permetterci ancora una volta di parlare di memoria, porta ad un riconoscimento alle famiglie che potrà ripagare, anche se solo in parte, il dolore e la violenza nei confronti della nostra comunità. Ringraziamo inoltre il gruppo di avvocati per la loro preziosa consulenza" Entro il termine previsto fissato al 31 dicembre 2023, i parenti delle vittime di stragi naziste possono presentare domanda tramite citazione ordinaria o addirittura chiedere direttamente il ristoro se in possesso di precedenti sentenze comprovanti il danno subito.