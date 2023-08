Risanamento acustico via Bolognese Da lunedì partono i cantieri Arriva l’asfalto fonoassorbente

Da lunedì via ai lavori di risanamento acustico con l’asfalto fonoassorbente lungo via Bolognese. Il tratto interessato è quello tra via Faentina e il numero civico 27. Dal punto di vista dei provvedimenti di circolazione, fino al 27 agosto in orario 22-6 la strada sarà chiusa da via Faentina a largo Fanciullacci; chiuse anche via Faentina (da Ponte Raniero Bustelli e via del Pellegrino), via del Pellegrino (tra via Faentina e via Bolognese), via Trento (da via Bezzecca a via Bolognese).