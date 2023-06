Riqualificazione stradale, iniziati lavori in via Luzi e parcheggio di via Pantin

Parcheggi e strade, via al nuovo asfalto. in via Luzi e per metà del parcheggio di via Pantin, davanti agli archi colorati del Municipio. L’intervento di riqualificazione è in programma oggi in via Luzi, che sarà chiusa al traffico; domani invece l’asfaltatura riguarderà l’area parcheggio di via Pantin che sarà parzialmente interdetta alla sosta. Il parcheggio è piuttosto ‘strategico’ per la sosta nell’area. Non ci si fermano solo i dipendenti comunali, ma anche tanti cittadini per accedere agli uffici, prendere il tram verso Firenze, o fare la spesa sul corso pedonale e al mercato temporaneo di piazza Togliatti. Non mancheranno disagi dunque, resteranno prevalentemente stalli di sosta a pagamento tutto intorno al Comune, con una ‘ronda’ continua degli ausiliari del traffico.