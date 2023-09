Riqualificazione di via Roma E una corsia riservata alle bici

Sono appena iniziati, a Signa, i lavori di riqualificazione di via Roma, la principale arteria del paese. L’intervento, che riguarda il tratto della strada compreso fra via di Porto a Largo Capitelloni, è stato suddiviso in lotti, con partenza dal tratto fra via di Porto e via Ferroni (per una durata compresa fra i 30 i 60 giorni). L’intervento porterà alla realizzazione di una strada a un solo senso di marcia (come accade già attualmente, ma eliminando la corsia dedicata ai bus), con una pista ciclabile posta a fianco della carreggiata. Ci saranno poi nuovi arredi urbani, più posti auto, alcune alberature e zone di verde pubblico. Infine il risanamento acustico, con una miscela speciale di asfalto per limitare il rumore al passaggio dei mezzi. "Interveniamo su una via ad alto scorrimento – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Di Natale (foto) – per trasformarla in un nuovo polo centrale del paese, che sia punto di aggregazione sociale e luogo di vita. In vista del cantiere, avevamo previsto di trasferire il mercato settimanale già a partire da venerdì 8 settembre, ma avendo concordato con la ditta esecutrice l’avvio dei lavori da via di Porto, abbiamo deciso di posticipare lo spostamento di almeno quattro settimane". Il mercato del capoluogo quindi rimane nel centro del paese, almeno fino a ottobre, quando troverà temporaneamente sede in via dei Colli, fra via Pistelli e via del Crocifisso. I lavori su via Roma si concluderanno fra gennaio e febbraio 2024.

Lisa Ciardi