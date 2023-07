Riqualificazione, a Casellina aprono i cantieri per piazze e strade

Manutenzione, aprono i cantieri a Casellina. Lavori per il nuovo asfalto nelle vie Cimarosa, Pacini e in largo Spontini, nell’ambito del piano comunale per la riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi nel territorio. Da martedì sarà chiuso l’incrocio tra le tre vie, mentre nelle due giornate successive, ovvero mercoledì 26 e giovedì 27 luglio, resteranno chiuse Cimarosa e Spontini mentre via Pacini sarà a senso unico nel tratto da via Bassa in direzione di Cimarosa. Nei tre giorni di lavori i passaggi dei bus dalle strade interessate dal cantiere saranno sospesi. I percorsi alternativi a largo Spontini seguono le direttrici parallele Pisana e Minervini. Casellina è uno dei quartieri dove c’è più necessità di manutenzione stradale.

E non solo per quanto riguarda le strade. Da tempo nel quartiere i residenti aspettano la sistemazione del parcheggio sterrato, sistemazione legata a un intervento privato mai realizzato. La zona di via Zandonai doveva essere ripulita dagli arbusti, dagli inerti e dalle auto abbandonate, resa pianeggiante con la posa di materiale stabilizzato, e adibita a parcheggio pubblico temporaneo. Invece non è successo nulla. E i cittadini si lamentano non poco visto che è polverosa d’estate e fangosa d’inverno.

Non mancheranno altre opere di riqualificazione nei prossimi due anni, con la riqualificazione del giardino di largo Spontini, la sostituzione dei pini con alberi di specie più consone e la riqualificazione della strada, mentre è fissato anche il rifacimento della piazza a verde dove si svolge il mercatino rionale.