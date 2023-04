Riprendono i lavori di ristrutturazione di piazza Cavour

SCANDICCI

I residenti di Piazza Cavour non riuscivano a credere ai loro occhi. Ieri mattina, dopo mesi di vuoto pneumatico, il cantiere per la ristrutturazione della piazza ha finalmente ripreso vita. Ruspe in azione, operai trafelati a risistemare transenne, perimetrare aree. Insomma, i lavori per la nuova Piazza Cavour sono finalmente ripresi. Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva fatto la voce grossa, minacciando la ditta di recedere dall’incarico affidatole dopo il bando di gara. E così l’attività è ripartita. Resta da capire se a questo punto gli operai arriveranno alla fine oppure dopo qualche settimana saremo alle solite. Ieri mattina, il vicesindaco Giorgi ha effettuato un sopralluogo sul cantiere. "Vigileremo – ha detto – affinché non si perda ulteriore tempo. La speranza adesso è che questi lavori finalmente possano arrivare a compimento". In base al progetto, la piazza di San Giusto sarà interamente pedonale, dall’area verde sino al fronte dei condomini e delle attività commerciali. La riqualificazione complessiva dell’area di piazza Cavour, fissa il rifacimento dello spazio di verde pubblico con la piantumazione di nuovi alberi, un miglioramento della viabilità e dell’assetto della sosta, l’installazione di una batteria di cassonetti interrati, l’allargamento dei marciapiedi anche davanti alla scuola primaria Pertini, la realizzazione di tre attraversamenti rialzati, una nuova pavimentazione dell’area del giardino e di quella pedonale in generale, nuove panchine e il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica.

Fabrizio Morviducci