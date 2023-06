Ripensare la Ztl notturna per il centro

Riccardo

Tarantoli

Come Silb (Sindacato locali da ballo) accogliamo con favore l’iniziativa del sindaco Nardella che, con l’assessore Albanese e il comandante della polizia municipale Passaretti, in accordo con prefettura e questura ripropone il servizio di controllo notturno nelle piazze della città. Lo scorso anno l’iniziativa aveva visto il coinvolgimento attivo delle categorie e i risultati erano stati soddisfacenti. Come ho avuto modo di scrivere su queste colonne, i gestori dei locali pubblici sono da sempre al fianco di ogni iniziativa che guardi alla legalità. È indiscutibile che un territorio delicato come il centro di Firenze necessiti di una sorveglianza attenta anche nelle ore notturne, in particolare con l’arrivo in città di decine di migliaia di turisti che vogliono apprezzare le nostre bellezze artistiche ma anche divertirsi. Perciò, oltre a rinnovare il ringraziamento alle forze dell’ordine per l’attività capillare sul territorio, confermiamo la piena disponibilità a qualsiasi forma di confronto costruttivo. Il diritto al divertimento non deve collidere con il diritto al riposo e viceversa. Ci sono norme comportamentali e disposizioni di legge che i locali pubblici, per primi, cercano di rispettare consapevoli delle proprie capacità. I nostri steward sono lì a testimoniare la volontà di mantenere uno standard alto nell’accoglienza del pubblico. E, non mi stanco di ripeterlo, una luce spenta porta solo la sensazione di abbandono e paura. Far rivivere il centro di notte è un obiettivo da perseguire tutti insieme. Si tende infatti a fare di tutta l’erba un fascio quando si parla di mala-movida. Le attività dei locali si svolgono nel rispetto delle regole. Le piazze spesso diventano invece luoghi di assembramento senza controllo. Attivare la Ztl di notte non è più la soluzione, perché si disincentivano i fiorentini mentre i giovani si muovono lo stesso. E’ una scelta che deve essere ripensata.

* Presidente Silb Firenze