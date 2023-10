Riparte l’emergenza. I precari della casa prendono l’ex monastero sulla collina di Careggi

di Stefano Brogioni

FIRENZE

L’estate degli sgomberi è finita e con l’autunno ricominciano anche le occupazioni.

Via dei Massoni: sulla sommità della splendida collina che domina Firenze, tra Careggi e Trespiano, una trentina di adulti e una decina di bambini hanno trovato un tetto nell’ex monastero delle Suore Stimmatine, immobile di proprietà della Chiesa.

Un blitz scattato nel primo mattino di ieri, alla presenza di Simone Pasquini, esponente del Movimento Lotta per la casa o di una costola di esso, lacerato dopo i recenti fatti dell’Astor.

"Si tratta di persone che arrivano da percorsi di accoglienza in strutture del comune, da sfratti per morosità incolpevole e altre vicende che hanno portato i soggetti a perdere la casa - spiega Pasquini -. Vogliamo e chiediamo l’appoggio di tutti affinché questa azione di protesta non rimanga inascoltata".

La maggioranza degli occupanti è di origine rumena. Ma nei locali che hanno ospitato le religiose fino al loro definitivo trasferimento in borgo Pinti, ci sono anche marocchini e italiani. Molti hanno alle spalle altre occupazioni, tipo quella di via Incontri o di via Carissimi; qualcuno, che ha un lavoro anche se non fisso, potrebbe pure permettersi un affitto, ma difficilmente alle cifre del mercato di Firenze e dintorni.

"Noi vogliamo rimarcare questo bisogno che a Firenze sembra sparire davanti al flusso di denaro che porta il turismo - rincara Pasquini -. Vogliamo gridare che sgomberi e criminalizzazione non faranno sparire il problema, ma lo sposteranno da occupazione a occupazione".

Ieri mattina alle 11, dopo che la polizia ha fatto un sopralluogo, imbandiscono un tavolo con pane e salumi e improvvisano un pranzo all’ombra. Non hanno ancora acqua, dentro l’immobile che già un anno e mezzo fa era stato oggetto di un tentativo di occupazione, fallito nel giro di qualche ora dopo l’intervento della digos. E anche stavolta, il controblitz incombe.

La gente della zona passa e guarda i nuovi “vicini“. Qualcuno chiede "Chi siete?". "Abitiamo qua", rispondono.

La nuova occupazione casca in un momento particolare, alla vigilia di una stagione che si preannuncia caldissima, sul fronte sociale.

Giugno, luglio e agosto sono stati i mesi in cui tante situazioni “cuscinetto“ sono terminate.

Con lo sgombero dell’Astor, in città è stato attuato un piano voluto direttamente dal Ministero dell’Interno che ha portato alla drastica interruzione di situazioni che se da un lato sono illegali, dall’altro leniscono una situazione di emergenza.

Emergenza che potrebbe farsi ancora più dura quando, in vista dell’emergenza freddo, molti posti di strutture comunali torneranno ad essere adibiti all’accoglienza temporanea dei senzatetto nei mesi dal clima più rigido e dunque la coperta assistenziale si farà ancora più corta.

Senza contare che a brevissimo, anche l’assistenza degli uffici di Palazzo Vecchio ai fuoriusciti dall’Astor di via Maragliano potrebbe esaurirsi.