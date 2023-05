Riparte il centro commerciale naturale di piazza Batoni

Firenze, 4 maggio 2023 – Dopo lo stop forzato dovuto al Covid riparte il centro commerciale naturale che mette insieme i commercianti di piazza Batoni, viale Talenti e via del Sansovino. Il nuovo presidente è Ivo Daviddi, poliedrico imprenditore da sempre impegnato nei settori turismo, servizi, somministrazione.

Il direttivo è composto da Raffaele Madeo (vicepresidente), Mirco Todaro, Carolina Compolmi, Denise Pirozzi. Alla presentazione della nuova governance del Ccn hanno preso parte l'assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Firenze, il presidente di Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela, la coordinatrice Ccn Confesercenti città di Firenze Lucilla Cracolici.

“Il nostro obiettivo è è quello di valorizzare gli esercizi di vicinato presenti sull’area, anche utilizzando l’asset strategico costituito dalla fermata ‘Batoni’ della tramvia – ha detto Daviddi -. Con il nuovo direttivo abbiamo fatto una duplice scommessa per i prossimi mesi: l’allargamento del Ccn alle zone commerciali adiacenti, e la programmazione di tutta una serie di iniziative per la vitalizzazione della zona e la promozione commerciale delle attività”,.

“Siamo molto contenti per la ripartenza di questo Ccn, ancor più perché avviene dopo gli anni difficili del covid, che hanno segnato anche molte attività. – ha affermato l’assessore Bettarini - Noi siamo a fianco delle botteghe che tornano ad associarsi per proporre iniziative importanti per il tessuti cittadini. Daremo a questo Ccn tutto il nostro sostegno e collaboreremo per realizzare progetti nell’interesse della zona”.

Per Santino Cannamela presidente Confesercenti città di Firenze “ogni volta che si costituisce e/o si riorganizza un centro commerciale naturale della città è una buona notizia per il commercio e per i fiorentini, che sono i primi utenti e “beneficiari” delle attività di vicinato: ecco perché occorre fare quanto possibile per sostenere le aggregazioni delle Pmi”.

Niccolò Gramigni