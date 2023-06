Riparte il cantiere al Ponte Rampa pronta in sei mesi Si farà anche il parcheggio

di Lisa Ciardi

Nuovo via per i lavori alla rampa d’accesso al ponte sull’Arno, lato Lastra a Signa. Sperando che sia la volta buona. A dare la bella notizia, ieri, l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso, il sindaco Angela Bagni, il vicecomandante dei vigili Franco Rugi e l’assessore alla polizia municipale Annamaria Di Giovanni.

Iniziati nel gennaio 2021, bloccati dalla scoperta di una tubatura del gas (due volte rotta dalle trivelle) in un punto diverso dal previsto, gli interventi sono poi rimasti fermi molti mesi. A paralizzarli, le controversie partite nella primavera 2022 quando, a causa dell’aumento dei prezzi di materiali ed energia, la ditta vincitrice dell’appalto, la L.P. Costruzioni Srl, chiese di rivedere i costi del progetto e sospese i lavori. Il Comune definì un nuovo quadro economico dell’opera passando da 1.465.000 a 1.800.000 euro, ma la ditta non accettò la perizia (ritenendo l’aumento insufficiente) e tenne fermo il cantiere. Da allora sono stati necessari numerosi pareri legali e confronti per arrivare, giovedì, alla firma di un accordo transattivo. Il documento riguarda rampa, parcheggio e opere accessorie, stralciando la nuova rotatoria in via Livornese e gli interventi in via De Amicis, che incidevano per circa 200mila euro. Questi interventi verranno fatti successivamente, tramite nuova gara. Tolte queste opere, il costo della rampa dunque si è attestato intorno a 1,6 milioni di euro. Sempre in base all’accordo, la ditta si è impegnata a concludere i lavori in 180 giorni, entro dicembre 2023. Prima dell’inizio dei cantieri per la rampa (probabilmente in autunno), Centria Srl effettuerà alcune modifiche alla rete del gas metano a media pressione, con la chiusura di un tratto di via di Sotto, dalle 9 di mercoledì 14 giugno fino alle 17 di venerdì 24 giugno. Scatteranno quindi la chiusura e il divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia in via di Sotto all’intersezione con via De Amicis (sarà consentita la svolta a destra in direzione Firenze per i veicoli di massa fino a 3,5 t), ma anche il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 in via di Sotto, fra via De Amicis e via del Leccio.

Previste ricadute pesanti sul traffico del ponte, soprattutto da Signa verso Firenze. Intanto lunedì 12 giugno (ore 21.30, Circolo Arci I Sindacati di Ponte a Signa) l’amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per spiegare gli aggiornamenti.