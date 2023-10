Riparte Chirurgia programmata . Sinergia Ponte a Niccheri-Serristori

di Manuela Plastina

Mentre continuano i lavori alle sale parto di Ponte a Niccheri, con nuove nascite dirottate per un mese su altri ospedali e in particolare su Torregalli, è ripartita a pieno regime la chirurgia programmata dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Durante l’estate i lavori di ristrutturazione che stanno progressivamente rinnovando tutto l’ospedale hanno interessato le sale operatorie e in particolare la climatizzazione del blocco operatorio. Coinvolti anche i corridoi del comparto e una parte di quelli di passaggio fra le sale operatorie dove è stato sostituito il contro soffitto e migliorato dunque il comfort. Ma soprattutto, sottolinea il direttore sanitario Elettra Pellegrino, va avanti la stretta collaborazione tra l’ospedale di Bagno a Ripoli e quello del Serristori: "Area tecnica, equipe, reparti, ogni singolo operatore stanno lavorando insieme con partecipazione in un clima di cooperazione". Grazie al coordinamento con Ponte a Niccheri, al Serristori di Figline è implementata del +62% in un anno l’attività di tutta la chirurgia generale. L’alta complessità e l’oncologia sono invece state concentrate al Santa Maria Annunziata, oltre a chirurgia e altre specializzazioni.

Non solo emergenza o complessità: a Bagno a Ripoli si fa anche prevenzione e formazione. Il 18 ottobre per la Giornata mondiale sulla menopausa, celebrata dalla Fondazione Onda, a Ponte a Niccheri dalle 10,30 alle 12,30 ci sarà un incontro su questo tema. Valeria Dubini, ginecologa e responsabile aziendale della rete Codice Rosa, risponderà a domande e dubbi. "La menopausa è anche un’opportunità - spiega Dubini –. Parleremo di cambiamenti che la accompagnano e di prevenzione perché per la donna conoscere questo momento significa migliorare la sua qualità della vita".