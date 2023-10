Rinominare il Natale. È bufera sull’Istituto. Che fa dietrofront: "Non verrà eliminato"

Per le festività del 25 dicembre Villa Schifanoia, sede dell’Eui (European university institute), ospiterà come sempre mercatino, spettacolo e scambio degli auguri. Le iniziative si svolgeranno con le associazioni del volontariato locale e avranno fini benefici, come da tradizione. Lo ribadiscono dall’Istituto universitario europeo di Fiesole, rispondendo alle polemiche sollevate dalla nuova politica che l’ente si è dato in tema di diversità e inclusività.

Ma la diffusione di quel documento interno, che chiede di garantire che la celebrazione di festività e ricorrenza sia comunicata con un linguaggio inclusivo, e quindi chiede di rinominare anche la prossima festa di Natale, continua a agitare la sfera politica. Di proposta maldestra da rigettare con forza parla la consigliera regionale delle Lega Elena Meini, alla quale si associa il collega Giovanni Galli che attacca sottolineando che se non verrà fatta marcia indietro, chiederà ufficialmente di annullare il consueto contributo regionale all’Università per la Festa dell’Europa.

"Noi continueremo a difendere i nostri valori, e il Natale, quindi, va assolutamente e complessivamente preservato da ogni tentativo di sminuirne l’importanza", conclude Giovanni Galli. Mentre l’onorevole Antonio Baldelli di FdI promette un’interrogazione ai ministri della Cultura e degli Affari esteri, il capogruppo in Regione Francesco Torselli chiede al professor Dehousse di far un giro per i meravigliosi luoghi che ospitano l’Università che oggi è chiamato a dirigere perché "dalle colline di Fiesole, scendendo giù, fino a Firenze, scoprirebbe così che tutta la meraviglia che lo circonda è intrisa di riferimenti profondi a quel cristianesimo". In queste ore sono numerose anche le reazioni arrivate da Roma.

"Una idea folle e gravissima che offende tutti noi, le nostre radici e la nostra cultura", tuona il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Mentre il vicepremier e ministro Antonio Tajani scrive: "Sono sorpreso dalla decisione. Noi siamo fieri del rispetto delle nostre radici cristiane, l’Europa è basata su questo. Non è un caso che l’Italia aveva scelto la Badia Fiesolana come sede".

"Siamo un’università internazionale, che accoglie un numero crescente di studenti del mondo intero - ricordano dall’Eui -. Questo ambiente autenticamente internazionale necessita di una politica di inclusione delle diverse culture. A tal fine, l’istituto ha recentemente adottato un Piano per la parità etnica e razziale, che raccomanda l’adozione di un linguaggio inclusivo". Non sono previsti "cambiamenti - continua - nell’organizzazione della festa di fine anno, in cui sono tradizionalmente numerosi i riferimenti alle festività di Natale, che fanno parte del patrimonio culturale europeo. A maggior ragione, nessuno ha pensato di eliminare la celebrazione di feste religiose".

Daniela Giovannetti