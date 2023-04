Rinnovo del cda di Farma.net Comune pubblica il bando

Rinnovo del Consiglio di amministrazione di Farma.net Scandicci Spa: il comune pubblica il bando per la nomina dei rappresentanti di parte pubblica. Di questi tre, uno sarà nominato presidente della società di gestione delle farmacie comunali, visto che i privati (Alliance) da statuto esprimono l’amministratore delegato. Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge o dai regolamenti dell’ente, possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 5 maggio, tramite posta certificata all’indirizzo [email protected], indirizzandola al Sindaco del Comune di Scandicci e allegando la documentazione elencata nell’avviso che si trova in rete civica. Il comune detiene il 51% della società di gestione delle farmacie comunali, i privati il 49.