Rinnovato il gemellaggio tra Figline Incisa e Pfungstadt: 30 anni di scambi culturali

Figline Incisa e Pfungstadt hanno rinnovato il gemellaggio che dura da 30 anni. Il sindaco della cittadina tedesca Patrick Koch e il presidente del consiglio comunale Oliver Hegemann sono stati ospiti dell’amministrazione di Figline in occasione della Festa del Perdono, che si concluderà oggi. Accolti dal sindaco Giulia Mugnai e dal presidente del consiglio comunale Federico Cecoro, hanno rinnovato l’impegno per scambi culturali, sportivi e scolastici. Non è mancata qualche polemica: la capogruppo FDI Giorgia Arcamone condanna "il mancato invito degli esponenti dell’opposizione: la giunta dimostra mancanza di senso istituzionale e incapacità di superare le divisioni politiche". Dalla segreteria del sindaco spiegano: "Si è trattato di un mero problema tecnico di mancato invio dell’invito. Comunque l’evento era pubblico e pubblicizzato sui canali informativi".