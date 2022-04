Sicurezza, Lamorgese: "A Firenze in arrivo più forze dell'ordine"

Per approfondire :

Firenze, 4 aprile 2022 - "A Firenze arriveranno nuovi rinforzi per il personale delle forze di polizia e il prossimo 22 aprile aprirà la stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella, un presidio strategico in un’area cittadina particolarmente interessata da episodi di illegalità”, ha annunciato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, dopo il furto avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 aprile nel centro della città, sottolineando “l’impegno costante del prefetto e delle Forze di polizia per rafforzare l’attività di controllo del territorio e prevenire più efficacemente gli episodi di criminalità".

Nell’ambito del piano di potenziamento degli uffici territoriali della Polizia di Stato, giungeranno a Firenze, entro il prossimo giugno, 38 nuove unità di personale tra agenti ed assistenti, che si vanno ad aggiungere alle 13 unità già inviate lo scorso febbraio, per un numero complessivo di 51 unità nel corso di quest’anno. "Lo scorso febbraio - spiega il Viminale - sono stati altresì destinati 37 ispettori provenienti dall’ultimo corso di formazione. Sul piano di rafforzamento dei controlli, l’apertura della nuova stazione dei Carabinieri di Santa Maria Novella consentirà di destinare 40 Carabinieri, insieme alle 24 unità di rinforzo del Battaglione Tuscania, all’attività di presidio dell’area urbana centrale adiacente alla stazione ferroviaria. Al rafforzamento dell’attività di controllo del territorio concorrerà anche la Guardia di Finanza che, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, ha assegnato a Firenze 16 nuove unità di personale".