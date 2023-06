Rincari da record per gli alberghi "Tavolo per frenare gli aumenti"

di Carlo Casini

Fa scalpore Firenze città con i maggiori rincari d’Italia sullle strutture ricettive, con un +53% tra maggio 2023 e 2022; non un rincaro assoluto tuttavia, aveva spiegato Federalberghi, ma un allineamento ad altre mete di richiamo internazionale, paragonata alle quali i prezzi per dormire qui sono ancora inferiori pur essendo la meta più ambita: la bellezza va mantenuta e si paga, era il concetto di fondo dell’associazione datoriale. E poi i dati prendevano a paragone l’anno della ripresa post-pandemia, sono falsati, denunciava.

Ora sulla questione interviene anche il sindaco Dario Nardella, che media tra la posizione di chi del settore alberghiero ci deve campare, ma al contempo chiede di calmierare i prezzi per chi lo deve acquistare; anche perché, viste le sempre maggiori polemiche sull’utilizzo degli appartamenti fiorentini per affitti brevi ai turisti, a ben pensarci, i prezzi alti nelle strutture sono pane che nutre gli Air B&B, fenomeno esploso in città con tanti problemi di sopravvivenza in rioni e condomini. "Ci sono aumenti davvero incredibili, da un lato posso spezzare una lancia in favore degli imprenditori del settore alberghiero che hanno sofferto davvero tantissimo durante il Covid – ha detto il primo cittadino intervistato ieri a Unomattina estate su Rai Uno –. Hanno tenuto aperto le loro aziende. Dall’altro in certi casi gli aumenti sono davvero ingiustificati e sorprendenti".Un primo passo secondo Nardella, è convocare un tavolo di confronto, anche perché i prezzi alti possono essere un boomerang per gli albergatori stessi."Questa settimana convocheremo le associazioni degli albergatori proprio per studiare delle misure per calmierare i prezzi e non generare una sorta di autogol, perché poi il turista che viene e spende un sacco di soldi non torna più. Invece il nostro obiettivo è farli notare, non possiamo lasciare un cattivo ricordo". Tra le iniziative più importanti, ricorda "i progetti di offerta culturale, provando a promuovere manifestazioni fuori dal centro storico in modo da spalmare il più possibile i flussi, stiamo promuovendo anche musei minori, un portale internet che consente di promuovere anche i percorsi dell’area metropolitana".Inoltre, "bisogna investire sulle infrastrutture, sull’offerta alberghiera in modo che si possano assorbire questi numeri" .