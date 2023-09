Rinascimento Musicale Storia di una melodia

Nell’ambito del festival internazionale “FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze“ in programma fino al 17 settembre, oggi alle 18 nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo, ingresso libero), appuntamento con “L’homme armé, storia di una melodia“. Venti di crociata in una lunga tradizione rinascimentale, dibattito a cura di Francesco Rocco Rossi. Dalla metà del Quattrocento, con le creazioni di Ockeghem, Busnois e Du Fay, e spingendosi fino al XVII secolo la melodia dell’homme armé è stata alla base della composizione di molteplici messe polifoniche. Una lunga e particolare tradizione che, nella fase iniziale, costituì il pendant musicale di ordini cavallereschi e santi armati nel nome di una crociata per liberare i luoghi santi e Costantinopoli. Prenotazioni sul sito https:hommearme.it