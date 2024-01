Rinascimento Mondeggi. Lavori per 57 milioni

Il Rinascimento di Mondeggi, l’immensa struttura di Bagno a Ripoli che può diventare un valore aggiunto per tutta l’area. Il sindaco della Metrocittà Dario Nardella – accompagnato dal primo cittadino di Bagno a Ripoli Francesco Casini - ha usato non a caso la parola ‘Rinascimento’ per definire l’investimento, con 57 milioni di euro, legato al Pnrr (nell’ambito del Piano urbano integrato). Un progetto di rigenerazione con vista 2026: tutto parte da un’intesa con la comunità di Mondeggi per far sì che non ci sia più quella conflittualità che è stata una costante in questi lunghi anni.

Da qui ci sarà la nascita di un’associazione culturale, la realizzazione di una Fondazione che si occuperà della Villa Medicea. A breve sarà pubblicato un bando finalizzato ad ottenere in comodato d’uso gratuito, in cambio di manutenzione, i terreni della tenuta della Villa: certamente parteciperà ‘Mondeggi bene comune’, il gruppo che nasce da coloro che risiedono nell’area e che appunto diventerà una vera e propria associazione.

Ecco le caratteristiche della nuova Mondeggi: grande spazio sarà dato ad attività sociali, culturali, proprio grazie a ‘Mondeggi bene comune’ e ad altre associazioni (tra cui, ad esempio, Arci Firenze). Nardella e Casini hanno consegnato le chiavi dei cantieri alle imprese che si sono aggiudicate i lavori. Si parte. "Questo è uno dei famosi progetti dei piani urbani integrati – ha dichiarato Nardella -. Era un sogno, oggi diventa realtà. È da circa 20 anni che questo complesso, così bello dal punto di vista storico, architettonico e anche ambientale, è stato lasciato abbandonato".

Il progetto di rigenerazione di tutta quest’area di 170 ettari, che comprende non solo le zone agricole ma pure cinque case coloniche e la Villa Medicea. Proprio la Villa ospiterà progetti innovativi, sarà il cuore della zona. L’accordo con l’Università di Firenze e i residenti, ha spiegato il sindaco, "prevede la costituzione di un’associazione culturale e la possibilità che questa associazione possa gestire una parte consistente di questi spazi, incluse le attività agricole: durante i cantieri la comunità si concentrerà in un complesso specifico. La Villa Medicea sarà invece il fulcro di una serie di attività culturali, formative, educative e sociali. Possiamo parlare del Rinascimento di Mondeggi". Per il sindaco è una bella soddisfazione. "Sì – ha detto -. E’ uno dei traguardi più importanti raggiunti nei dieci anni di governo della Città metropolitana".

"E’ una giornata storica", dice Casini. Per 15 anni un luogo di abbandono, di illegalità. Ora è il momento di svoltare.

Niccolò Gramigni