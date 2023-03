Rinascente, shopping e beneficenza Il dieci per cento di ogni acquisto alla Fondazione radioterapia oncologica

Shopping e beneficienza: per il secondo anno di fila per ogni acquisto dal primo al 30 aprile negli spazi del Beauty bar Rinascente Firenze donerà il 10% del ricavato alla Fondazione radioterapia oncologica. Testimonial dell’iniziativa la Fiorentina femminile, presente, in occasione della presentazione, con le giocatrici Cafferata, Severini, Russo e Monnecchi. Tra i partecipanti all’evento ieri nello store fiorentino l’ad di Rinascente Gianluca Cocchini, il governatore toscano Eugenio Giani, il presidente della Fondazione radioterapia oncologica Bruno Gori e il direttore della Radioterapia oncologica di Careggi Lorenzo Livi. "Investire nella ricerca è investire nel futuro, questa Fondazione aiuta i medici negli studi" ha detto Livi. "Abbiamo deciso di proseguire anche nel 2023 questo progetto del Beauty bar per la ricerca perché per noi è un motivo di piacere e di orgoglio, i prodotti in vendita hanno un contenuto valoriale altissimo" ha spiegato Cocchini. Le giocatrici viola hanno ribadito: "Per noi essere qui è un tempo speso bene, tutto questo ci tocca da vicino". Giani ha ringraziato per un progetto "che si inserisce in una logica di squadra nell’interesse dei cittadini di Firenze".