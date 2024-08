Rinasce l’ex hotel abbandonato. Non era mai stato aperto al pubblico

"Dopo quasi vent’anni è finalmente pronto a rinascere l’ex hotel abbandonato di via San Quirico a Capalle, nei pressi del centro commerciale".

Ad annunciarlo è Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra che negli anni ha sempre seguito la vicenda che ha riguardato l’immobile, mai aperto al pubblico. "L’edificio - ricorda il capogruppo - non fu mai aperto al pubblico visto il gravissimo incidente sul lavoro che avvenne nel maggio 2007 quando all’interno dell’area in costruzione, dove era in corso la realizzazione del residence e degli spazi commerciali, morì un operaio originario di Gravina di Puglia. Da allora, dopo il tragico evento, il grande edificio, oramai praticamente concluso, è rimasto vuoto e privo di utilità e negli anni la struttura è stata plurime volte messa all’asta, andando ogni volta deserta".

Nei giorni scorsi poi la novità. "Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale - prosegue - ho presentato un’interrogazione visto che nei pressi dell’immobile é sorta un’area di cantiere. Dalla risposta, fornita direttamente dal sindaco, è emerso come il grande immobile, già da qualche tempo di proprietà di due diversi soggetti, è stato recentemente acquistato da un unico soggetto che oggi sta compiendo opere di manutenzione straordinaria visto che l’edificio è stato in passato depredato più volte. Al momento, ancora, sempre secondo quanto reso noto, non vi sarà alcun cambiamento di destinazione d’uso visto che, entro l’anno, l’obiettivo del nuovo proprietario è quello di aprire un residence così come era previsto nel progetto iniziale sviluppato oltre venti anni fa. Per le altre porzioni dell’immobile, invece, occorrerà attendere più tempo per capire quale sarà l’intenzione del soggetto privato proprietario e quali destinazioni vorrà collocare negli altri comparti. A ogni buon conto - chiosa il capogruppo- si tratta di una notizia importante da salutare con soddisfazione visto che così, finalmente, si andrà a sanare un problema annoso, colmando quello che era un vero e proprio buco nero e riattribuendo delle funzioni a un immobile che, da troppo tempo, appariva abbandonato a sé stesso".