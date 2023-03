Rinasce il lago dell’Annunziata Con i soldi di Regione e Consorzio

Il lago dell’Annunziata, il bacino formato dalla diga sul Lamone, all’ingresso del paese, ormai da anni era un bel problema. E diverse amministrazioni comunali, nei decenni scorsi, avevano invano tentato di trovare una soluzione. Perché l’invaso da tempo si è riempito di detriti, e si è impaludato. Anche l’attuale sindaco, Tommaso Triberti, lo riconosce: "Quando ci siamo insediati, dieci anni fa, già c’era il problema della diga del lago". Ma adesso il problema è finalmente risolto, e ieri la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi è salita a Marradi per firmare l’accordo con il Comune, per dare il via ai lavori. Portando in dote 850mila euro – e altri 100mila li metterà il Consorzio di Bonifica – per effettuare al più presto l’intervento. Triberti ha ringraziato anche il consigliere regionale di Italia Viva Stefano Caramelli, autore dell’emendamento alla legge di bilancio che ha consentito di prevedere gli 850mila euro. Il bacino ha una capacità, teorica perché adesso è pieno di legni, foglie e inerti, di 50-55 mila metri cubi. La sua risistemazione prevede funzioni diverse. La principale, ha evidenziato Triberti, quella per la sicurezza antincendio. Saccardi lo ha rimarcato: "E’ un bacino per tutta la zona. Anche l’anno scorso si sono potuti spegnere incendi grazie a laghetti aziendali".

Poi c’è il tema del cambiamento climatico: "Avremo sempre più bisogno di acqua, anche a fini agricoli – rimarca Saccardi – e recuperare bacini idrici è importante, vorremmo farlo anche per tanti laghetti dimenticati coinvolgendo i Consorzi di bonifica. E vogliamo introdurre una serie di semplificazioni normative, affinché nuovi invasi si possano realizzare più rapidamente. Siamo già in ritardo di anni, siamo in emergenza e non possiamo perdere altro tempo". E la vicepresidente invita a far presto anche Marradi: "L’ente attuatore è il comune, entro l’anno i lavori dovranno iniziare". Il lago aeva anche finalità sportive e ricreative, con pesca e piccole imbarcazioni. "Era la cartolina di Marradi", dice il sindaco. Il progetto prevede di recuperare queste funzioni, previsti sentieri sui due lati che si congiungeranno a una rete più ampia.

Paolo Guidotti