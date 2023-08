Rimborsi Niente fondi agli alluvionati di un anno fa

di Manuela Plastina

Ferragosto a Grassina difficilmente tornerà a essere un giorno di festa: impossibile dimenticare il nubifragio che ha colpito case, attività, famiglie e aziende il 15 agosto 2022 spazzando via speranze, risparmi e la tranquillità di tanti cittadini. A un anno da quell’evento che coinvolse anche Antella, son stati realizzati tanti lavori, ma ancora c’è da fare su un territorio che risente dello sviluppo urbanistico repentino e poco rispettoso dal secondo dopoguerra agli anni ’90, con fossi tombati e relativi problemi idraulici. "Dal tavolo tecnico tra Comune, genio civile regionale e consorzio di bonifica avviato poco dopo quel ferragosto – ricostruisce il sindaco Francesco Casini – sono emersi 60 interventi da fare: alcuni sono stati immediati, a gennaio sono stati sistemati dei presidi per gli imboccamenti dei fossi tombati, responsabili delle principali criticità". Una task force ha il compito di verificare periodicamente i fossi. Dei 60 interventi, il Borro delle Fornacelle e del Boscaccio son stati sistemati dal Consorzio, che sta preparando il progetto esecutivo per la cassa di espansione delle Argille e della Fonte.

La stessa variante di Grassina prevede accorgimenti idraulici per i borri. Per altri 13 interventi importanti da 2,3 milioni "abbiamo chiesto alla Regione l’inserimento con alta priorità nel Documento operativo per la difesa del suolo".

Con il finanziamento di Regione, Publiacqua e Autostrade per un milione, a settembre inizieranno i lavori di messa in sicurezza idraulica di Antella col nuovo impianto fognario in via Labriola. I soldi comunali risparmiati, andranno alla messa in sicurezza di Grassina. Ultimate anche le modifiche alle casse di espansione di Capannuccia. Ma i cittadini coinvolti dall’alluvione non hanno ancora ottenuto alcun ristoro. "Non è stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale con i rimborsi ministeriali e regionali – ricorda Casini –. Come Comune abbiamo stanziato 80mila euro di risorse proprie per le famiglie, che contiamo di incrementare: entro fine anno partiranno i primi ristori". Ma lo sforzo del Comune da sé può far poco, dato che son state presentate domande per 880.000 euro di danni di cui 250.000 di spese rendicontate.