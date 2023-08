Rimborsi alluvione, il Comune stanzia 80mila euro per i risarcimenti

A un anno dal nubifragio di Ferragosto, ancora tante famiglie e aziende si leccano le ferite subite dall’ondata di acqua e fango che ha devastato Grassina e Antella. L’alluvione di Ferragosto ha lasciato danni e beffe, con famiglie costrette fuori casa per mesi e altre che hanno dovuto salvare il salvabile e sostituire quanto danneggiato.

Si parla di auto, mobili, elettrodomestici, stanze e garage, per qualcuno anche lavori strutturali per rimettere in sesto la casa alluvionata. Alla ricognizione dei danni avviata dal Comune e conclusa il 30 luglio, sono arrivate domande per 880 mila euro di cui 250 mila già pagati, fatturati e rendicontati. E per i quali non sarà facile ottenere rimborsi adeguati: il Governo non ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale che avrebbe portato ai rimborsi ministeriali e regionali. Non arriveranno. Il Comune ha di conseguenza stanziato in via straordinaria un pacchetto di risorse proprie, pari a circa 80 mila euro, da destinare al parziale risarcimento dei danni subiti dai cittadini. Forse riuscirà a preveder qualcosa di più, con ristori da iniziare ad assegnare entro fine anno. Ma mai tutta l’enorme cifra necessaria per risarcire i cittadini. "E’ una copertura parziale, ma una misura concreta, quantomeno, per dare risposte ai cittadini più colpiti e in maggiore difficoltà economica" dice il sindaco Francesco Casini che con la sua amministrazione ha voluto almeno dare una minima risposta a quanto lo Stato non ha riconosciuto.

Manuela Plastina