"Rimaturità: Un'Opportunità per Tornare a Sfidarsi"

Ferrara

Evidentemente se lo è meritato. Poi ridatemi due canzoni di allora: Message in the bottle dei Police e Sultains of swing dei Dire Straits da ascoltare per scaldare il cuore prima di entrare nell’atmosfera algida che fa a cazzotti con le rondini che svolazzano felici là fuori. Ora cala il silenzio. Ci siete tu, due fogli protocollo, un dizionario propedeutico allo studio e alla scoliosi. E tu che pensi alla prima estate di libertà assoluta, quella senza compiti se non quello di fantasticare sul futuro. Silenzio. Occhi che scrutano il foglio bianco, che cercano i compagni per capire il mood: quello che già scrive con l’aria sicura di chi con Epaminonda giocava a pallone, quella che fa finta di non sapere ma invece sa, quello che cerca uno sguardo incoraggiante, il principe delle forche a Boboli che sta solo pensando che quello è il conto per quelle mattine troppo spensierate per non avere un prezzo. Bella idea, sì, la rimaturità.

Epaminonda ne sarebbe orgoglioso. Una ottima occasione per tornare sfidarsi. Vero.

Ma anche una fantastica possibilità di tornare a Boboli senza dover inventare bugie ai tuoi.