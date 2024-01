Rilancio Piombino, "ora serve il piano industriale di Jsw"

PIOMBINO (Livorno)

"Troviamo la cordata Metinvest-Danieli conciliabile con lo sviluppo della siderurgia a Piombino e pensiamo che possa convivere all’interno delle aree oggi di Jindal. La sottoscrizione dell’impegno per la reindustrializzazione di Piombino tra Metinvest-Danieli, governo, Regione Toscana e Comune di Piombino, rappresenta un passo avanti importante, ma bisogna anche comprendere cosa intende fare Jindal, perché il tempo degli annunci è esaurito". A dirlo, in una nota, è Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana, Livorno e Grosseto, commentando il piano di reindustrializzazione della siderurgia sottoscritto nei giorni scorsi. Per Braccini "Jsw non ha rispettato gli impegni e non possono esistere rendite di posizione. Sappiamo che Jindal ha avuto un incontro con il ministro Urso e sembra che siano state definite le modalità di un nuovo accordo di programma finalizzato alla ripresa della produzione di rotaie", ma, aggiunge, "deve essere chiaro che è arrivato il tempo delle scelte definitive". Come sindacati, continua Braccini, "ci aspettiamo una convocazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy per avviare una discussione sulle prospettive" perché "oltre agli accordi di programma, sarebbe necessario che venissero presentati anche chiari piani industriali".

Soddisfazione dal centrodestra. Con il Protocollo d’intesa si apre "una svolta per le acciaierie". Il rilancio del polo siderurgico, con investimenti per 2,2 miliardi di euro "è il risultato della politica industriale che come Governo e maggioranza stiamo portando avanti. Da qui parte la rinascita economica e sociale di

Piombino che diventa strategica per lo sviluppo, la creazione di nuovi posti di lavoro e la transizione verde del Paese" sottolinea la deputata toscana Chiara Tenerini, responsabile Lavoro di Forza Italia. "Dopo anni di immobilismo del centrosinistra, con il nostro Governo - aggiunge - stiamo imprimendo un’accelerata decisiva allo sviluppo e alle relazioni industriali. Come abbiamo sempre chiesto, lo Stato torna a esercitare il proprio ruolo propulsivo e questo nuovo approccio sta dando i suoi risultati. Il piano siderurgico italiano passa attraverso l’area di Piombino, che sarà sempre più competitiva e all’avanguardia a livello europeo. Ora continueremo a lavorare per un accordo di programma, previsto nei prossimi quattro mesi, in grado di assicurare tempi e impegni certi".

Il protocollo d’intesa "dimostra tutte le potenzialità industriali e produttive del territorio: l’obiettivo è la realizzazione di uno degli impianti più green d’Europa con una capacità di 3 milioni di tonnellate di acciaio e 1.500 posti di lavoro", mentre "auspichiamo che anche il progetto Jsw possa seguire al più presto lo stesso percorso con gli investitori che, a fronte dell’impegno del Governo, sono chiamati a fare la propria parte: in questo modo si potrà realizzare quella sinergia industriale che consentirà di rilanciare Piombino".