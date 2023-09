Rignano Riapre l’ufficio postale "Comune operativo da subito"

di Manuela Plastina

Riapre l’ufficio postale di Rignano, a un mese dall’esplosione del Postamat col quale 4 malviventi son riusciti a portare via un bottino da 35 mila euro. La chiusura prolungata dello sportello, che avrebbe dovuto riaprire il 31 agosto, ha causato un grande disagio per gli utenti, costretti ad andare fino alla filiale di Incisa per ritirare raccomandate, pacchi e anche i soldi delle pensioni. L’amministrazione dopo aver richiesto a Poste almeno l’attivazione di uno sportello mobile, aveva messo a disposizione dei cittadini impossibilitati a andare da soli, una navetta da 9 posti. Sul disservizio è intervenuto anche il consigliere regionale Pd Cristiano Benucci che, accogliendo le richieste del sindaco di Rignano, aveva interpellato l’assessore regionale Stefano Ciuoffo per sollecitare il ripristino dei servizi degli uffici postali.

Tuttavia, stamani lo sportello di piazza XXV Aprile riapre le porte con regolare servizio in orario 8,20 – 13,35 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle 12,35. "Come amministrazione – ricorda il sindaco Giacomo Certosi - ci siamo attivati fin da subito tramite un canale diretto con Poste per sollecitare una rapida ripresa del servizio, mettendo a disposizione anche un nostro mezzo come navetta col sostegno dei volontari Auser. La riapertura è un’ottima notizia per il nostro paese".