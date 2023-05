L’iscrizione al PD da parte del sindaco di Rignano Giacomo Certosi rischia di minare gli equilibri della sua maggioranza. È stato eletto un anno fa dalla lista "Rignano Unita", che ha al suo interno il Laboratorio Politico, i Dem e quello che nella precedente consiliatura era il gruppo misto, di cui faceva parte come consigliere lo stesso Certosi. Proprio il Laboratorio Politico lamenta di aver appreso del tesseramento Pd del primo cittadino "da un post su Facebook. La sua scelta, per quanto legittima, non è stata discussa né ci è stata comunicata collegialmente: eppure abbiamo fatto la campagna elettorale insieme all’insegna di parole come unità, condivisione e partecipazione. Alla prima prova interna alla coalizione, il sindaco ha mancato su tutte e tre le promesse". Laboratorio Politico la prende come "una mancanza di rispetto verso una forza politica che ha fatto di tutto per costruire Rignano Unita con Certosi sindaco".