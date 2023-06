Rigassificatore di Piombino, Giani: “C'è il permesso del Ctr sulla sicurezza dell’impianto”

Firenze, 27 giugno 2023 - "Il permesso sulla sicurezza" per il rigassificatore di Piombino (Livorno) del Comitato tecnico regionale "c'è, ho convocato proprio stamani la conferenza dei servizi per fare il punto sulla situazione, ma ormai dopo questo parere ci sono tutte le condizioni perché, dopo i primi due carichi" di Gnl "che sono serviti per i test," il rigassificatore entri in funzione. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa. Giani ha spiegato che la Toscana “dà un segno fortissimo di autosufficienza energetica, spero che a livello nazionale ci si renda conto del peso della Toscana, quindi ora" ci siano "gli interventi che devono esserci su Piombino e in Toscana. Siamo coloro che con Olt a Livorno e il rigassificatore a Piombino copriamo più del 13% del fabbisogno nazionale di energia. La Toscana è protagonista in questo e noi vogliamo che sia ripagata da un'attenzione forte da parte del governo sulle opere che noi dobbiamo realizzare".