Rifredi senza pace I ragazzi si allenano Svaligiati gli spogliatoi Un’escalation di reati

Spaccio, rapine e furti. Rifredi stretto in una morsa che sta ammorbando il quartiere. Una raccolta di firme nei negozi e nelle attività per cristallizzare il problema agli occhi anche dell’amministrazione comunale. E nel frattempo, malcontento e paure si moltiplicano.

Lo sanno bene alla Virtus Rifredi: l’attività sportiva, punto di riferimento per tanti ragazzi del quartiere, è stata più volte presa di mira dai ladruncoli. Durante l’allenamento di martedì pomeriggio degli Allievi, gli spogliatoi sono stati letteralmente saccheggiati.

Sono state portate via scarpe, pantaloni, felpe, giubbotti, portafogli. E telefoni. Uno di questi, con attiva la localizzazione, ha portato i ragazzi della squadra - e con loro alcuni genitori - fuori da uno dei centri per minori non accompagnati.

Il segnale, infatti, indicava che il dispositivo, che era stato lasciato dal suo proprietario nello spogliatorio durante l’allenamento sul campo della “Liberi e Forti“ - si trovava lì dentro. Neanche l’intervento dei carabinieri, però, è stato sufficiente per verificare se la refurtiva fosse davvero lì dentro.

Ieri mattina, Marco Gualtieri, responsabile del settore giovanile del Rifredi ma anche genitore e residente del quartiere, ha formalizzato una denuncia ai carabinieri. Non ci sono soltanto i furti - la domenica precedente era toccato ai “grandi“ della prima squadra subire un’analoga visita negli spogliatoi mentre erano in campo a giocare la partita - a preoccupare gli abitanti.

"Ci sono state anche numerose rapine - racconta Gualtieri -. Questi ragazzi che alloggiano nelle strutture si riuniscono, fanno gruppo. E’ successo spesso che abbiano avvicinato ragazzi per farsi consegnare soldi, il telefono, le cuffiette. A volte è spuntato anche un coltello. I ragazzi hanno paura ad uscire. E noi, con l’ambiente sportivo, siamo l’unica salvezza per molti". La raccolta firme sarà consegnata anche in questura e prefettura.

Non tutto quello che accade finisce sulle cronache. Ma spesso sì. L’aggressione al ragazzo autistico è stata troppo grossa per restare nascosta. Anche lì, si parla di una “baby gang“. Ma per tanti, ormai, sono soltanto delinquenti, seppur non molto avanti con l’età.

Anche lo spaccio, è uno dei tanti problemi di Rifredi. Ai traffici dei pusher è legato l’omicidio avvenuto nell’ottobre scorso in via delle Gore.

Nei giorni scorsi, è stato chiuso il bar del circolo di via Caccini: ha riaperto ieri.

"La ragione del provvedimento è stata quella di privare alcuni pregiudicati di un luogo di aggregazione - spiega il consiglio della casa del popolo Le Panche-il Campino -. Il questore esplicitamente chiarisce che la finalità non è quella di sanzionare la condotta di chi gestisce l’attività al Campino. I baristi non sono accusati di nulla. L’obiettivo, insomma, è quello di lanciare un avvertimento ai diretti interessati ed evitare che si vedano in prossimità del circolo. Così, è stato applicato l’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza. Non siamo miopi e non fingiamo che nel nostro quartiere non esista un problema di spaccio di sostanze. Gli episodi di questo tipo a Rifredi esistono e sono figli di vari fattori: di una crisi sociale e di un’assenza di lavoro stabile, decentemente pagato e sicuro, che rendono difficili i processi di inclusione e di integrazione; della problematica questione abitativa e del caro bollette; della mancanza di luoghi di aggregazione per i più giovani, soprattutto nelle periferie".

