Rifornisce un bar, picchiato al volto Careggi, via gli incassi dei distributori Strappata collanina d’oro a una donna

Si rapina a più non posso. Ieri all’alba Carabinieri del Radiomobile sono intervenuti al pronto soccorso di Careggi: un dipendente della ditta incaricata della distribuzione automatica di bevande e alimenti nell’ospedale alle 5,30 – mentre riforniva i distributori del padiglione 64, e dopo aver aperto il proprio furgone per prelevare gli alimenti – ha riferito di essere stato tre nordafricani. Lo hanno colpito con un pugno al volto portando via qualche sacca di tela contenenti gli incassi di altri distributori nonché di due confezioni di bevande e snacks. Poi la fuga, a piedi.

E la Squadra di Pg del Commissariato di Rifredi ha arrestato in Piazza Dalmazia un 17enne marocchino di 17 anni per rapina aggravata e tentato furto con strappo in concorso. Era con un complice, fuggito. Incrociate due donne in via Mariti, ha strappato con mossa fulminea una collana d’oro (valore 700 euro) a una delle due. L’altro avrebbe invece tentato di strappare dalle mani dell’altra un cellulare. Il minorenne magrebino è stato rintracciato dagli agenti impegnati in specifici servizi contro i predatori. Nelle sue scarpe è stata ritrovata la collanina strappata.