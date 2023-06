"Riformismo forte in Toscana con Iv" Il bilancio di metà mandato in Regione

"I passaggi in arrivo nel 2024 con città importanti come Firenze, Prato e Livorno, non saranno così ininfluenti come in questi tre anni. D’ora in poi, ogni scelta avrà un peso maggiore". Lo ha detto il capogruppo di Italia Viva e vicepresidente dell’assemblea toscana, Stefano Scaramelli, facendo il punto sull’attività del partito in Regione dal 2020 col consigliere Maurizio Sguanci. "Nel 2024 – ha detto quest’ultimo - ci saranno Comuni al voto, come Firenze, dove difficilmente il Pd potrebbe pensare di risolvere la questione positivamente senza un accordo con quello che è il secondo partito, quindi facciano loro".

"L’alleanza fra chi profetizza la decrescita felice, come il M5S, e una forza antitetica come il Pd è perdente per natura – ha commentato Scaramelli - Lo stanno dimostrando tutti i passaggi elettorali. In Toscana grazie alla presenza di Iv, l’asse del riformismo ha tenuto in modo forte". Nell’incontro sono stati forniti un po’ di numeri: 74 mozioni depositate (30 approvate), tre proposte di legge (una approvata), 35 interrogazioni, un ordine del giorno approvato, 14 proposte di risoluzione (10 approvate). "Abbiamo detto qualche ‘no’ - ha aggiunto Scaramelli - e sostenuto il governatore Giani. Abbiamo fatto capire la nostra capacità di incidere nelle manovre di bilancio, sui piani di programmazione, sviluppo e dei rifiuti".

Lisa Ciardi