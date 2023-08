Riflessioni su Verde Urbano e Firenze, uno Sguardo Oltre il Dito

Alberto Di Cintio

Se si guarda la luna e non il dito il dibattito che sta interessando la proposta di piantumazione di aranci in via Cavour è quanto mai utile e direi financo necessario. Ovvero se allarghiamo lo sguardo, il tema su cui riflettere oggi con più profondità, è il rapporto fra il verde urbano e una città, Firenze, in cui l’ultimo a occuparsi con un programma ampio e studiato anche per il verde fu Giuseppe Poggi ed è datato 1865. Da tempo perseguo la necessità di implementare, con molta attenzione e scientificità, il verde nel delicato ambiente del centro storico (e non solo).